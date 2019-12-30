https://news.day.az/world/1190370.html Огромная змея напала на бразильца на глазах у его приятелей - ВИДЕО
Было ли применено ружьё для спасения молодого человека и о его дальнейшей судьбе ничего не уточняется.
Огромная змея напала на бразильца на глазах у его приятелей - ВИДЕО
Один из участников спасательной операции запечатлел, как змея, предположительно анаконда, выбрала в качестве добычи молодого человека и обвилась вокруг его ног в сельской местности Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
В охоту голодной хищницы вмешались приятели бразильца и попытались освободить его от захвата огромной змеи. Автор видеоролика, видя, что требуется его помощь, прервал видеозапись и принял участие в спасательной операции.
Было ли применено ружьё для спасения молодого человека и о его дальнейшей судьбе ничего не уточняется.
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