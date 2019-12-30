Воспламенение рухнувшего 27 декабря пассажирского самолета компании Bek Air не произошло из-за погодных условий, заявил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает Trend со ссылкой на казахские СМИ, передает Day.Az.

По словам Тургумбаева, следственная группа министерства внутренних дел продолжает расследование авиакатастрофы.

"Рассматриваются три версии. Первая - это ошибка экипажа, вторая - возможность технической неисправности самого борта и третье - работа навигационных служб. Идет демонтаж воздушного лайнера, производится осмотр места происшествия", - сказал Тургумбаев.

Он отметил, что по итогам демонтажа лайнер будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально осмотрен.

"Не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв", - сообщил министр.

На данный момент в больницах находятся 46 граждан, уточнил он.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.