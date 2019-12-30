Подключенные к Booking.com отели по условиям договора не имеют права сдавать другим свои номера дешевле, чем указал Booking.com. Это нарушение закона.

"Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Нарушение выразилось в навязывании гостиницам, отелям, хостелам и др. на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей", - отмечается в заявлении ФАС.

Если компания будет игнорировать предписания ФАС, то будет выписан штраф, как это было с другими - Google оплатила штраф на 438 млн рублей. Американская компания выплатила штраф после того, как в Арбитражном суде Московского округа мировым соглашением завершилось двухлетнее разбирательство между Федеральной антимонопольной службой и корпорацией Google.

Booking.com занимает доминирующее положение на рынке гостиничных агрегаторов предоставления информации о ценах и свободных номерах. "Действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, в соответствии с которыми средство размещения не может установить цену на свои услуги на одном агрегаторе информации о средствах размещения ниже, чем на другом, и не имеет возможности предложить лучшую цену на свои услуги третьим лицам, могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению, устранению конкуренции на этом рынке", - заявило ФАС.