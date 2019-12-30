Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину на текущей неделе, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Вашингтона. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, Помпео станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который посетит Украину после телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, послужившим причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера в Конгрессе США.

Агентство указывает, что визит Помпео призван показать, что "политикой Вашингтона в отношении Киева руководит именно госсекретарь, а не адвокат Трампа Рудольф Джулиани", посетивший Украину в середине декабря. По данным Bloomberg, приезд Джулиани "мог породить среди некоторых украинских чиновников высокого уровня опасения" относительно того, что администрация республиканца Трампа использует Украину "лишь для атаки на демократов в преддверии президентских выборов в США в 2020 году".