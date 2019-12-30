Лиз Мэнсон, навещавшая дочь, проживающую в районе Синик Рим Риджинал (мегаполис Брисбен, регион Западный Моретон, Юго-Восточный Квинсленд, Австралия), запечатлела ожесточённое противостояние двух сумчатых борцов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Два кенгуру, не поделившие территорию частной собственности, продемонстрировали свои навыки ведения боя. Разъярённые дикие звери в ходе противостояния использовали садовую мебель, чтобы добиться победы. Но, не выявив абсолютного победителя, провели несколько зрелищных приёмов и устроили погоню друг за другом.

Кенгуру, как настоящий борец, повалил соперника на стол и провёл болевой приём "Самцы кенгуру, как известно, занимаются боксом из-за развитой верхней части тела и сильного хвоста, дающего им чувство равновесия. Эти двое показали, что владеют не только контактными видами единоборств, устроив борцовский поединок", - написала дочь Лиз Мэнсон в комментарии к сюжету.

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