Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter каталонской службы экстренной помощи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По меньшей мере 14 человек получили ожоги разной степени при взрыве" в населенном пункте Сентельес, отмечается в нем.

В этом испанском муниципалитете в понедельник отмечался праздник в честь его покровительницы. По версии газеты El Periodico, речь идет о взрыве пиротехники. На месте происшествия работают пожарные и медики.