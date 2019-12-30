https://news.day.az/world/1190453.html В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви
В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви
Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter каталонской службы экстренной помощи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По меньшей мере 14 человек получили ожоги разной степени при взрыве" в населенном пункте Сентельес, отмечается в нем.
В этом испанском муниципалитете в понедельник отмечался праздник в честь его покровительницы. По версии газеты El Periodico, речь идет о взрыве пиротехники. На месте происшествия работают пожарные и медики.
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