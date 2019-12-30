Назначение в сентябре 2019 года бывшего замминистра связи и экс-гендиректора российской Nokia Рашида Исмаилова главой компании ДЦОА - интегратора, который внедряет оборудование для выполнения закона о "суверенном Рунете" - российское издание CNews назвало одним из самых значительных кадровых событий года в стране, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что компания "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА) была создана для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о "суверенном Рунете".

Цель закона о "суверенном Рунете" - защита российского сегмента интернета от внешних угроз.