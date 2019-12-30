Неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. Об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter 30 декабря, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

"В настоящее время проводится операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в магазине", - говорится в сообщении.

В следующем сообщении правоохранителей добавляется, что выстрелы могли последовать после попытки ограбления. Ситуация находится под контролем.

По данным Der Tagesspiegel, инцидент произошел в районе контрольно-пропускного пункта Чарли. Злоумышленнику удалось скрыться. Посетителям соседних зданий пока не разрешают выходить на улицы. Информации о пострадавших не поступало.

Focus Online сообщает, что стрельба была открыта в одном из кафе.