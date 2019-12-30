Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал плодотворными переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Плодотворные переговоры с министром иностранных дел Лавровым в России. В отличие от некоторых, которые "оборонительно" бряцают оружием за тысячи миль от их собственных берегов, Иран и Россия сотрудничали ради мира в Сирии и сейчас представляют важные предложения для мира в Персидском заливе", - написал Зариф в Twitter.

Переговоры Лаврова с Зарифом состоялись в понедельник, 30 декабря. Они обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике.