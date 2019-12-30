Высший законодательный орган Китая одобрил пересмотр законодательства с целью смягчения требований к листингу, пишет Nikkei Asian Review, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С 1 марта компании, желающие провести первичное публичное размещение акций на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, будут проверяться самими биржами, а не Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC), сообщили государственные СМИ в воскресенье.



Биржи будут гарантировать, что компании, желающие разместить свои акции, будут соблюдать требования о раскрытии информации и другие правила.



Пересмотр закона о ценных бумагах также будет включать ужесточение мер наказания для предотвращения мошенничества на фондовом рынке.

Меры, одобренные комитетом Всекитайского собрания народных представителей, также включают изменения, касающиеся выпуска и торговли ценными бумагами, приобретения компаний, зарегистрированных на бирже, раскрытия информации и защиты инвесторов. Проект пересмотра законодательства был впервые представлен в 2015 г.

Чтобы лучше защитить интересы инвесторов, размер штрафов для компаний за мошенничество при листинге был увеличен. Он составит до 20 млн юаней по сравнению с нынешними 600 тыс. юаней. Ожидается, что изменения повысят аппетит инвесторов к риску в среднесрочной и долгосрочной перспективах, а также привлекут компании с хорошей оценкой, отмечает Citic Securities.

