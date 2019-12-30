США продолжат вводить санкции против Ирана в 2020 году, заявил в понедельник журналистам представитель США по Ирану Брайан Хук.

"Угроза со стороны Ирана ослабевает и будет слабеть далее, особенно по мере того, как наши санкции будут усиливаться в 2020 году и мы еще больше осложним ситуацию в экономике Ирана", - сказал он в ходе телефонного брифинга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.