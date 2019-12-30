Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.

Об этом парламентарий написала в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно ее инициативе, платить надо будет не за все разговоры на русском языке, а только за общение с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний.

Она предлагает, чтобы клиент, желающий общаться на русском, оплачивал это по тарифу за услуги переводчика.

23 сентября стало известно, что депутаты от партии "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" подготовили поправки в законодательство, обязывающие обеспечивать переход образования на латышский язык, начиная с детских садов. Ранее парламентарии приняли закон о вузах, запрещающий обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года. Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии.