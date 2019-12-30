https://news.day.az/world/1190520.html Взрыв пиротехники в церкви Барселоны, 14 пострадавших
Взрыв пиротехники в церкви Барселоны, 14 пострадавших
В Барселоне на традиционном фестивале произошел взрыв пиротехники в одной из колоколен местной церкви.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Osona.
Отмечается, что инцидент произошел в провинции Сентельес.
По предварительной информации, пострадали 14 человек, девять из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
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