В Барселоне на традиционном фестивале произошел взрыв пиротехники в одной из колоколен местной церкви.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Osona.

Отмечается, что инцидент произошел в провинции Сентельес.

По предварительной информации, пострадали 14 человек, девять из них госпитализированы в тяжелом состоянии.