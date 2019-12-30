Руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк скончался на 92-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах, передает Day.Az.

"К сожалению, Валентин Иванович умер", - сказал собеседник агентства.

Советский авиаконструктор, лауреат Государственной премии СССР, сотрудник ОКБ Туполева Валентин Иванович Близнюк родился 12 апреля 1928 года, ему был 91 год. В частности, он руководил работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.