https://news.day.az/world/1190527.html В Болгарии произошло сильное землетрясение
В Болгарии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на западе Болгарии.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 18.01 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 37 километрах к северо-востоку от города Благоевград и в 60 километрах к югу от болгарской столицы. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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