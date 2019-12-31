Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону договорились, что переговоры по нефти и газу продолжатся по линии компаний.



Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Отмечается, что лидеры обсудили некоторые аспекты развития российско-белорусских отношений и сотрудничества в рамках Союзного государства.

"Подробно рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились о дальнейших контактах.