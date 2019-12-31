Forbes оценил санкции против "Северного потока – 2"
Американское издание Forbes считает, что санкции против проекта "Северный поток - 2" не помешают строительству трубопровода.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, издание отмечает, что США опоздали на год с введением ограничительных мер против против газопровода.
"Северный поток - 2" всегда был пощечиной для Украины", - отмечается в статье.
При этом издание обращает внимание, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, США лишатся одного из аргументов против импорта российского газа, и тогда им сложнее будет продвигать поставки своего СПГ в Европе.
"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся", - считает издание.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре