Американское издание Forbes считает, что санкции против проекта "Северный поток - 2" не помешают строительству трубопровода.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, издание отмечает, что США опоздали на год с введением ограничительных мер против против газопровода.

"Северный поток - 2" всегда был пощечиной для Украины", - отмечается в статье.

При этом издание обращает внимание, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, США лишатся одного из аргументов против импорта российского газа, и тогда им сложнее будет продвигать поставки своего СПГ в Европе.

"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся", - считает издание.