Три человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии.

Об этом сообщила газета El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник утром в центральном департаменте Сантандер. Легкомоторный самолет, принадлежащий авиакомпании Aerogalan, направлялся из Букараманги в Симитарру. Сразу после взлета воздушное судно стало терять высоту и врезалось в холм.

Трое человек, находившихся на борту, погибли на месте.

Власти уже начали расследование. Пока не известно, что могло стать причиной падения самолета.

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