https://news.day.az/world/1190546.html В Колумбии упал самолет - все на борту погибли
В Колумбии упал самолет - все на борту погибли
Три человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии.
Об этом сообщила газета El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в понедельник утром в центральном департаменте Сантандер. Легкомоторный самолет, принадлежащий авиакомпании Aerogalan, направлялся из Букараманги в Симитарру. Сразу после взлета воздушное судно стало терять высоту и врезалось в холм.
Трое человек, находившихся на борту, погибли на месте.
Власти уже начали расследование. Пока не известно, что могло стать причиной падения самолета.
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