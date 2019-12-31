Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта в новогодние праздники.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Никита Семенов будет находиться под арестом до 29 февраля 2020 года. Его обвиняют по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической". Ранее суд арестовал другого готовившего теракт - Георгия Чернышева.

Двоих россиян задержали 27 декабря в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, они готовили ряд терактов во время новогодних праздников в местах массового скопления людей. Во время обысков у россиян изъяли материалы, которые подтверждают подготовку к совершению преступлений.

Как рассказали в ФСБ, злоумышленников удалось вычислить благодаря наводке американских коллег. В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракт.

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