Восемнадцать человек стали жертвами нападения боевиков-исламистов на деревню на востоке Конго, сообщает Reuters со ссылкой на местных властей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атака произошла в Апетине, в отдаленном лесном районе, расположенном недалеко границы с Угандой.

Нападавшие убили 18 человек и сожгли восемь домов, заявил администратор территории Бени Донат Кибвана.