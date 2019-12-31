https://news.day.az/world/1190552.html Нападение боевиков в Конго - 18 человек погибли
Нападение боевиков в Конго - 18 человек погибли
Восемнадцать человек стали жертвами нападения боевиков-исламистов на деревню на востоке Конго, сообщает Reuters со ссылкой на местных властей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Атака произошла в Апетине, в отдаленном лесном районе, расположенном недалеко границы с Угандой.
Нападавшие убили 18 человек и сожгли восемь домов, заявил администратор территории Бени Донат Кибвана.
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