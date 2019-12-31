Госсекретарь США Майк Помпео запланировал первый в 2020 году визит на Украину.

Об этом сообщается на сайте госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что дипломатический визит ожидается в пятницу, 3 января.

В ходе поездки запланированы встречи Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме того, ожидаются встречи с представителями общественности и бизнеса для обсуждения реформ.