https://news.day.az/world/1190553.html Помпео посетит Украину - названа дата
Помпео посетит Украину - названа дата
Госсекретарь США Майк Помпео запланировал первый в 2020 году визит на Украину.
Об этом сообщается на сайте госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что дипломатический визит ожидается в пятницу, 3 января.
В ходе поездки запланированы встречи Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Кроме того, ожидаются встречи с представителями общественности и бизнеса для обсуждения реформ.
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