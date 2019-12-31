https://news.day.az/world/1190568.html В московских аэропортах задержали и отменили более 60 рейсов
В московских аэропортах задержали и отменили более 60 рейсов
Шестьдесят три рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", передает РИА Новости.
По информации, во "Внуково" 18 рейсов задержано; в "Домодедово" 35 рейсов задержано, два отменено; в "Шереметьево" 10 рейсов задержано.
С понедельника в Москве ухудшилась погода. В столице наблюдается порывистый ветер, снег, метель и гололедица.
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