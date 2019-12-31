Шестьдесят три рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", передает РИА Новости.

По информации, во "Внуково" 18 рейсов задержано; в "Домодедово" 35 рейсов задержано, два отменено; в "Шереметьево" 10 рейсов задержано.

С понедельника в Москве ухудшилась погода. В столице наблюдается порывистый ветер, снег, метель и гололедица.