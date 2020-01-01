Неизвестные совершили вооруженный налет на греческий танкер Happy Lady, стоящий на якоре у берегов Камеруна, и похитили восемь человек, передает ТАСС.

Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства морского флота и островной политики Греции.

Среди похищенных пять граждан Греции, два филиппинца и украинец. Также в результате нападения один из членов экипажа был ранен.