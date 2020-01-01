https://news.day.az/world/1190569.html Вооруженный налет на танкер у берегов Камеруне - похищены 8 человек
Вооруженный налет на танкер у берегов Камеруне - похищены 8 человек
Неизвестные совершили вооруженный налет на греческий танкер Happy Lady, стоящий на якоре у берегов Камеруна, и похитили восемь человек, передает ТАСС.
Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства морского флота и островной политики Греции.
Среди похищенных пять граждан Греции, два филиппинца и украинец. Также в результате нападения один из членов экипажа был ранен.
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