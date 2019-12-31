https://news.day.az/world/1190572.html Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих у посольства США в Ираке
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих у посольства США в Ираке
Иракская полиция использовала гранаты со слезоточивым газом для разгона участников акции протеста у здания посольства США в Багдаде.
Об этом во вторник сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия", передает ТАСС.
По поступающей информации, манифестанты подожгли часть внешней стены у здания американского диппредставительства и бросают бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства. Отмечается, что в "зеленую зону", в которой находится посольство Соединенных Штатов, прибыли отряды иракского спецназа для разгона толпы протестующих.
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