Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении главы Пентагона Марка Эспера.

"Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку [сотрудников] посольства, - отметил Эспер. - Как и все страны, мы исходим из того, что силы принимающей стороны будут содействовать в обеспечении безопасности нашего персонала. Призываем правительство Ирака выполнить свои соответствующие международные обязательства".

По словам министра, Пентагон тесно работает с Госдепартаментом по этому вопросу.