"Газпром" и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года, говорится в сообщении "Газпрома", передает ТАСС.

"[Председатель правления "Газпрома"] Алексей Миллер и [посол республики Белоруссия в России] Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года", - говорится в нем. Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.

"Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", - отмечается в сообщении.

Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Нынешнее газовое соглашение между Москвой и Минском должно прекратить свое действие с 1 января 2020 года. Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Цену на газ в целом планировалось сохранить на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).