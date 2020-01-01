Подкрепление морских пехотинцев прибыло в посольство США в Ираке после нападения, подтвердила пресс-служба Пентагона.

Минобороны США распространило фотографии морских пехотинцев, готовившихся к вылету из Кувейта. "Эти морские пехотинцы уже на территории посольства (в Ираке)", - уточнил Пентагон.000, передает РИА Новости.

Ранее издание Marine Times сообщило, что на помощь персоналу посольства прибыли сто морпехов и два вертолета Apache.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах".

Как сообщили ранее РИА Новости в госдепартаменте, протестующие не смогли проникнуть на территорию дипмиссии.

Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".



