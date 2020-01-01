Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. Об этом, как передает ТАСС, в среду сообщило агентство Yonhap.

По словам северокорейского лидера, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Пхеньяна. Ким Чен Ын добавил, что не даст Вашингтону воспользоваться диалогом с Пхеньяном в своих целях