https://news.day.az/world/1190597.html Ким Чен Ын заявил, что КНДР вскоре представит новое стратегическое вооружение
Ким Чен Ын заявил, что КНДР вскоре представит новое стратегическое вооружение
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. Об этом, как передает ТАСС, в среду сообщило агентство Yonhap.
По словам северокорейского лидера, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Пхеньяна. Ким Чен Ын добавил, что не даст Вашингтону воспользоваться диалогом с Пхеньяном в своих целях
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