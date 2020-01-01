https://news.day.az/world/1190613.html Папа Римский ударил женщину по руке - инцидент в новогоднюю ночь - ВИДЕО
Папа Римский ударил женщину по руке - инцидент в новогоднюю ночь - ВИДЕО
Во время прогулки в новогоднюю ночь Папы Римского Франциска по площади в Ватикане произошел инцидент, видео которого появилось в сети.
Неизвестная женщина силой схватила понтифика за руку и потянула к себе. Франциск быстро вырвал руку и ударил женщину по руке. После этого в ситуацию вмешались охранники, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отметим, на новогодней вечерней службе в базилике Святого Петра Франциск призвал людей проявлять больше солидарности и "строить мосты, а не стены".
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