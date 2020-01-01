https://news.day.az/world/1190615.html Разбился автобус полный пассажиров: 9 погибших, 10 раненых - жуткое ДТП в Иране
Разбился автобус полный пассажиров: 9 погибших, 10 раненых - жуткое ДТП в Иране
По меньшей мере девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося во вторник на северо-западе Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По поступившей информации, пассажирский автобус разбился во время движения по автотрассе из столицы страны, Тегерана, в административный центр провинции Восточный Азербайджан - Тебриз. По данным местных властей, более 10 пассажиров получили ранения.
Полиция выясняет причины происшествия.
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