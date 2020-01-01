Не менее 23 афганских военнослужащих погибли в результате серии нападений боевиков радикального движения "Талибан" в провинциях Кундуз, Балх и Тахар на севере Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал 1TV.

По его информации, в провинции Кундуз в ходе атаки талибов на один из контрольно-пропускных пунктов погибли восемь военнослужащих, среди которых были представители местной полиции и солдаты афганской армии. Еще четыре человека получили ранения.

В уезде Даркад (провинция Тахар) жертвами нападения талибов стали семь афганских военнослужащих, ликвидированы 11 боевиков.

Ранее телеканал Tolo News сообщил о гибели восьми полицейских при нападении на КПП в провинции Балх.