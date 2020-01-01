По оценкам ЮНИСЕФ, 392 078 младенцев появятся на свет в первый день 2020 года. Первый из них, вероятно, - на Фиджи, а последний - в США. Половина всех детей родится в восьми странах, включая Индию, Китай и Соединенные Штаты, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Начало нового года и нового десятилетия - это повод для того, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами, связанными с будущим, не только нашим, но и последующих поколений, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Переворачивая последнюю страницу календаря, мы еще раз вспоминаем о потенциале каждого ребенка, который может раскрыться, если малыш будет расти в нормальных условиях".

Ежегодно в ЮНИСЕФ отмечают день рождения детей, появившихся на свет первого января. Однако далеко не каждого из этих младенцев ждет счастливое будущее. В 2018 году около 2,5 млн новорожденных скончались в первый же месяц жизни, треть из них - сразу после рождения. Многие из детей умерли от причин, с которыми можно было справиться: недоношенность, осложнения при родах, инфекции. Кроме того, 2,5 млн младенцев ежегодно рождаются мертвыми.

За последние три десятилетия удалось достичь существенных успехов в борьбе с детской смертностью по всему миру. Число малышей, умирающих до достижения пятилетнего возраста, сократилось вдвое. Однако с новорожденными дело обстоит иначе: 47 процентов младенцев, умерших в 2018 году до своего пятилетия, скончались в младенчестве. Это на 7 процентов больше, чем в 1990 году.

В ЮНИСЕФ призывают правительства вкладывать средства в обучение медперсонала и поставки медикаментов, необходимых для выхаживания новорожденных и лечения осложнений, возникающих во время беременности, родов и в послеродовой период. "Миллионы детей выживут, если обеспечить для этого соответствующие условия", - подчеркнула Фор.