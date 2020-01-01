Бывший премьер-министр Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало победил на президентских выборах по итогам голосования во втором туре.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Luso со ссылкой на данные национальной избирательной комиссии.

Второй тур президентских выборов прошел 29 декабря. В нем принимали участие два бывших премьер-министра страны Домингуш Симоэш Перейра и Умаро Сиссоко Эмбало.

Согласно агентству, Эмбало набрал 53,55% голосов.

Голосование в первом туре состоялось 24 ноября. По его итогам, Домингуш Симоэш Перейра получил 40,13% голосов. Его поддерживала правящая Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК). Эмбало набрал 27,65% голосов при поддержке партии Alternância Democrática (Madem-G15), основанной бывшими членами ПАИГК. Действующий президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш участвовал в выборах как независимый кандидат и занял только четвертое место с 12,41% голосов.