Пятнадцать жилых домов оказались подтоплены в Охотском районе Хабаровского края России волной с моря.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

"В результате нагонной волны произошло подтопление 15 жилых домов в Охотском районе Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Спасатели устраняют последствия ЧП, организован пункт временного размещения для 300 человек.