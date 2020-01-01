https://news.day.az/world/1190659.html Морская волна подтопила 15 домов в России
Морская волна подтопила 15 домов в России
Пятнадцать жилых домов оказались подтоплены в Охотском районе Хабаровского края России волной с моря.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
"В результате нагонной волны произошло подтопление 15 жилых домов в Охотском районе Хабаровского края", - говорится в сообщении.
Спасатели устраняют последствия ЧП, организован пункт временного размещения для 300 человек.
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