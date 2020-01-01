Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".

В компании отметили, что подписанное 30 декабря дополнительное соглашение с "Газпром экспорт", предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию. Теперь топливо будет поступать через пункт Странджа с территории Турции, а не через Негру-Водэ в Румынии, как это было до недавнего момента.

В "Булгаргазе" подсчитали, что "Турецкий поток" поможет сэкономить порядка 81 миллиона левов (около 41 миллиона евро. - Прим. ред.).

"Эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарским потребителем природного газа", - пояснили в компании.

Кроме того, более четырех миллионов левов удастся сэкономить за счет более низких тарифов через пункт "Странджа".

"Булгаргаз" пообещал снизить цены на природный газ для потребителей в первом квартале этого года. Компания также планирует транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.