Два человека были застрелены в ресторане в пригороде Йоханнесбурга Мелвилл из проезжавшей легковой машины в первые часы нового 2020 года.

Об этом сообщила в среду южноафриканская телекомпания eNCA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Еще шесть человек, находившиеся в ресторане, получили ранения, отметила полиция провинции Гаутенг на севере ЮАР. Сейчас ведется поиск преступников. Все убитые - женщины. Согласно рассказам очевидцев, причиной стрельбы могла стать произошедшая в ресторане незадолго до этого драка между четырьмя мужчинами. Один из пострадавших пригрозил, что скоро вернется и отомстит, отметила телекомпания.

Еще 11 человек получили огнестрельные ранения при встрече Нового года на центральной площади Ньютауна - пригорода Йоханнесбурга. Как сообщила полиция, стрельба велась с моста по собравшимся на праздник в зоне для важных персон. Пока никто не задержан.