Полиция Москвы сообщила о похищении шестилетней девочки в новогоднюю ночь.

ОМВД России по Бутырскому району разыскивает несовершеннолетнюю 2013 года рождения уроженку города Москвы, которая 1 января около 02.40 ушла с улицы Яблочкова, д. 22, корп. 2, предположительно с неизвестной женщиной", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На вид девочке 7 лет, рост около 120 см, глаза голубые, волосы русые, она одета в розовый комбинезон и розовые сапоги.

Женщине, которая увела ребенка на вид около 30 лет, славянской внешности, волосы темные, имеет косоглазие, при ходьбе может прихрамывать.

Полиция ищет очевидцев и тех, кто мог видеть ребенка.