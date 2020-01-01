В канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, все жившие в вольере с обезьянами животные погибли.

Всего сгорели 30 животных.

По данным полиции, причиной пожара стал воздушный фонарик со свечкой.