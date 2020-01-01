https://news.day.az/world/1190681.html Более 30 животных сгорели в новогоднюю ночь в зоопарке Германии
Более 30 животных сгорели в новогоднюю ночь в зоопарке Германии
В канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, все жившие в вольере с обезьянами животные погибли.
Всего сгорели 30 животных.
По данным полиции, причиной пожара стал воздушный фонарик со свечкой.
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