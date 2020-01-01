Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трём делам, подаёт спикеру Кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Нетаньяху заявлял, что "неприкосновенность не противоречит демократии, неприкосновенность - основа демократии".

"Я хочу ещё долгие годы руководить правительством Израиля. Согласно закону, иммунитет всегда временный. Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту от суда. Он действует до окончания работы Кнессета текущего созыва. Если Кнессет закончит работу через три месяца... то иммунитет заканчивается", - сказал премьер.

Нетаньяху сделал это заявление за несколько часов до того, как истек месяц, отпущенный для подачи такой просьбы.