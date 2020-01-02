На текстительной фабрике в турецкой провинции Стамбул произошел пожар, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Арнавуткёй. Пожар вспыхнул на первом этаже четырехэтажной текстительной фабрики.

На место происшествия привлечено большое количество пожарных бригад.

Пожарные бригады продолжают работу по тушению пожара.

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