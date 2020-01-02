Одно из подразделений спецназа Сомали провело антитеррористическую операцию в провинции Нижняя Шабелле на юге страны, ликвидировав 20 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб".

Об этом сообщил в среду новостной портал Goobjoog News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам командира подразделения Османа Абди Малика, бойцы спецназа вернули под контроль федерального правительства четыре населенных пункта, откуда были выбиты силы "Аш-Шабаб".

Операция в провинции Нижняя Шабелле началась после того, как в субботу террорист подорвал начиненный взрывчаткой грузовик на контрольно-пропускном пункте на юго-западе столицы Могадишо. По последним данным, в результате происшествия погибли 89 человек, более 150 получили ранения. В тот же день президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед обвинил в причастности к этой атаке "Аш-Шабаб".

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.