Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на посольство США в Ираке и предупредил о мести. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ заявил о готовности нанести ответный удар.

"Иран понесет полную ответственность за унесенные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!" - написал Трамп 1 января, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о решимости нанести ответный удар.

"Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", - заявил лидер Ирана.

31 декабря несколько тысяч человек собрались возле здания посольства США в Багдаде, протестуя против авиаударов США по шиитскому ополчению. Протестанты сломали ворота дипмиссии и ворвались внутрь, сообщило ВВС.

Сгорел пост охраны посольства США, к посольству были отправлены военнослужащие морской пехоты США.

Демонстранты выкрикивали фразы: "Смерть Америке", "Нет Америке", бросали камни и сжигали флаги США.

Иракская полиция для разгона протестующих использовала гранаты со слезоточивым газом. К вечеру демонстрантов разогнали, около 50 человек обратились в больницы из-за воздействия слезоточивого газа.

После нападения на посольство власти США намерены немедленно направить в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По сообщению из Пентагона, "оборонительные удары" были нанесены по трем позициям в Ираке и двум в Сирии. Целями ударов были склады оружия, а также контрольные пункты, которые группировка ополченцев использовала для нападения на коалиционные силы.

Власти США назвали это ответной мерой на ракетную атаку по иракской базе вблизи Киркука, в результате которой погиб американский контрактник и четверо американских военнослужащих получили ранения.

Авиаудары США нарушили суверенитет страны и могут побудить Багдад пересмотреть отношения с Вашингтоном, заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди.