https://news.day.az/world/1190699.html На Тайване аварийно сел вертолет с начальником генштаба
На Тайване аварийно сел вертолет с начальником генштаба
Связь потеряна с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, включая начальника генштаба, сообщают китайские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет газета Global Times, связь с вертолетом Black Hawk пропала утром в четверг, на борту находились начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин и другие высокопоставленные военные.
По предварительным данным, около 9.00 по местному времени вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань, на место ЧП направляются спасатели.
В министерстве национальной обороны позднее сообщили, что живыми нашли десять человек, включая Шэнь Имина, поиски еще троих продолжаются.
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