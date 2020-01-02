Связь потеряна с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, включая начальника генштаба, сообщают китайские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета Global Times, связь с вертолетом Black Hawk пропала утром в четверг, на борту находились начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин и другие высокопоставленные военные.

По предварительным данным, около 9.00 по местному времени вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань, на место ЧП направляются спасатели.