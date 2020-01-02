Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить продажу части ароматизированных смесей для электронных сигарет. Об этом сообщил в среду телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, о новых нормах вскоре будет объявлено. Как ожидается, запрет не будет касаться смесей с ментоловыми и табачными ароматическими добавками.

По сведениям телеканала, в администрации полагают, что нужно провести дополнительные исследования этой продукции. После этого могут вновь разрешить продавать некоторые из указанных смесей.

В публикации констатируется, что в сентябре 2019 года власти США рассматривали возможность принятия более жестких мер. Они могли запретить продажу всех смесей для электронных сигарет, кроме продукции с табачными ароматическими добавками. По сведениям телеканала, советники Трампа сообщили ему, что такой шаг может негативным образом сказаться на его популярности среди избирателей.