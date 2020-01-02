Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.



Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 04.29 по времени UTC, очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. Эпицентр находился в провинции Хорасан-Разави.



На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.