https://news.day.az/world/1190720.html В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.
В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 04.29 по времени UTC, очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. Эпицентр находился в провинции Хорасан-Разави.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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