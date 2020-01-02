Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военный вертолет минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9.00 совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.