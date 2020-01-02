https://news.day.az/world/1190728.html Глава генштаба Тайваня погиб при крушении вертолета
Глава генштаба Тайваня погиб при крушении вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что военный вертолет минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9.00 совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.
Как сообщает газета, на данный момент уже известно, что восемь человек, в том числе начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин погибли, еще пять человек найдены живыми.
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