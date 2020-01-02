Семья из четырех человек погибла в результате падения лифта с девятого этажа. Это произошло вечером 30 декабря в городе Сан-Паулу (Бразилия), сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, 47-летняя Джуселина Сантос спустилась в вестибюль встретить гостей: 43-летнюю сестру Люсиниду де Соузу Гоес, ее мужа Эдисона Донизете и сына пары 19-летнего Эрика Мигеля. Вместе они зашли в лифт, чтобы подняться на девятый этаж. В какой-то момент лифт рухнул, и все пассажиры погибли.

Жильцы дома, где произошла гибель людей, рассказали, что оба пассажирских лифта постоянно выходили из строя: останавливались на полпути, не открывали двери, а также не работала аварийная кнопка.

Сломавшийся лифт был введен в эксплуатацию 23 декабря. После гибели людей его закрыли на проверку.