https://news.day.az/world/1190760.html В Индии 14 человек пострадали при пожаре на заводе
В Индии 14 человек пострадали при пожаре на заводе
Не менее 14 человек получили травмы в результате пожара на заводе в национальном столичном округе Индии Дели. Об этом сообщило в четверг агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на TACC.
Ранее агентство информировало о нескольких людях, находящихся под завалами обрушившегося во время тушения пожара здания.
По данным ANI, 13 из пострадавших являются членами пожарной бригады. На месте происшествия продолжаются спасательные операции.
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