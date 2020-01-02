Не менее 14 человек получили травмы в результате пожара на заводе в национальном столичном округе Индии Дели. Об этом сообщило в четверг агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на TACC.

Ранее агентство информировало о нескольких людях, находящихся под завалами обрушившегося во время тушения пожара здания.

По данным ANI, 13 из пострадавших являются членами пожарной бригады. На месте происшествия продолжаются спасательные операции.

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