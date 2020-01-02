Власти канадской провинции Квебек усложнили жизнь соискателям вида на жительство. Отныне все мигранты, стремящиеся стать канадцами, должны сдать тест на "соответствие западным демократическим ценностям". Парламент франкоязычной провинции принял соответствующий закон в прошлом году, и с 1 января он вступил в силу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За три попытки переселенец должен ответить правильно минимум на 75 процентов вопросов, пишет ТАСС. В случае успеха полученный спецсертификат даст право на подачу документов для вида на жительство.

Сейчас большинство в парламенте провинции занимает правоцентристская партия "Коалиция за будущее Квебека". "Важно, чтобы приезжающие люди понимали наши ценности и то общество, в котором они собираются жить", - заявил лидер партии Франсуа Лего.