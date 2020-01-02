В Канаде мигрантов заставят пройти тест на западные ценности и толерантность
Власти канадской провинции Квебек усложнили жизнь соискателям вида на жительство. Отныне все мигранты, стремящиеся стать канадцами, должны сдать тест на "соответствие западным демократическим ценностям". Парламент франкоязычной провинции принял соответствующий закон в прошлом году, и с 1 января он вступил в силу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
За три попытки переселенец должен ответить правильно минимум на 75 процентов вопросов, пишет ТАСС. В случае успеха полученный спецсертификат даст право на подачу документов для вида на жительство.
Сейчас большинство в парламенте провинции занимает правоцентристская партия "Коалиция за будущее Квебека". "Важно, чтобы приезжающие люди понимали наши ценности и то общество, в котором они собираются жить", - заявил лидер партии Франсуа Лего.
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