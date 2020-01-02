Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в четверг о новой большой группе беженцев, направляющихся из Идлиба к границе с республикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

"Не менее 200-250 тыс. беженцев движутся в сторону нашей границы. Мы пытаемся предотвратить это с помощью определенных мер, но это сложная работа, потому что мы имеем дело с людьми", - подчеркнул он.

Кроме того, Р.Эрдоган раскритиковал западные страны, которые предпринимают меры против протестующих. "Западные города, которые когда-то считались символами власти, порядка и свободы, сейчас превратились в тюрьмы под открытым небом", - отметил он.

Президент Турции также выступил с утверждением, что в будущем "в странах Запада будут большие бедствия, поскольку там есть большое количество наркоторговцев, сотрудничающих с террористическими группировками", действующими на территории самой республики.